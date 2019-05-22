4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği İnegöl'de başlıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), geleneksel hale getirdi Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği'nin 4'üncüsü 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu'nun kadın girişimciliğini özendirmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Kadın Girişimciler Şenliği, 24 Mayıs tarihinde saat 17.00'da başlayacak. Kadın girişimciliğinde örnek olan işletmelerle girişimci adaylarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, giyimden turizme, mobilyadan eğitime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin hizmet ve ürünleri sergilenecek. Etkinlik, 25 Mayıs Cumartesi'yi 26 Mayıs Pazar'a bağlayan gece sahur vaktine kadar devam edecek.

Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği'nin İnegöl'deki kadınları iş hayatına atılma konusunda cesaretlendirdiğini belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ülkemizin ekonomik açıdan başarılı olması için kadınlarımızın iş dünyasında daha çok yer almasını gerekiyor. Kadınlarımızdaki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak, iş hayatına katılma konusunda özendirmek ve cesaretlendirmek istiyoruz. Ülkemizde ve ilçemizde kadın girişimcilerin başında olduğu çok sayıda başarılı işletme var. Yeni iş kurmak isteyenleri, işletmesi olan kadın girişimcilerle bir araya getirerek kadın girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Yavuz Uğurdağ farklı sektördeki 100 kadın girişimci ve girişimci adayını bir araya getirecek şenliğe tüm İnegöllüleri beklediklerini de sözlerine ekledi.