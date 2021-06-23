4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira

Corona virüs salgını sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiren sektörün temsilcileri, tabldot yemek fiyatlarının bundan sonraki dönemler için çok uzun olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkan Yardımcı Erkan Erk, yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki aşırı artışın maliyetlere getirdiği yük ve çözüm arayışları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Son 2 yıldır yağ, bakliyat ürünleri, kırmızı ve beyaz ette fiyat artışının yıllık enflasyonun en az 5 puan üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Erk, 6 aylık gıda enflasyonunun yüzde 19'u bulduğunu söyledi. Corona virüs salgını, iklimsel değişimler, döviz kurlarındaki yükselişlerin gıda enflasyonunu körüklediğini kaydeden Erkan Erk, bu durumun temel hammaddesi gıda olan hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaları zor durumda bıraktığına değindi.

BUYSAD Başkan Yardımcısı Erkan Erk, bugünkü fiyatlarla sektörün artık maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini dile getirerek, sektördeki firmaların ayakta kalabilmesi için fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Gıda fiyatlarındaki aşırı artışların 4 kaptan oluşan tabldot yemeğin ham maliyetini 11 liraya yükselttiğini açıklayan Erk, “Maliyetine satış yapma imkânımız olmadığına göre, 4 kap yemeğin maliyetinin üzerine diğer girdiler ve masraflarını koyarak ve makul bir kârı da gözeterek satış yapmak zorundayız” dedi.

Erkan Erk, daha önce sektör olarak fiyat güncellemelerini 6 ayda bir yaptıklarını, ancak hammadde fiyatlarındaki aşırı ve ani artışlar nedeniyle fiyat güncelleme süresini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceklerini bildirdi.