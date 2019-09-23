4 saatte yarım ton çöp topladılar

Bursa'da bir spor mağazası çalışanları ve gönüllüler, 21 Eylül Dünya Temizlik Gününde Dağyenice göletinin çevresini çöplerden arındırdı.

Dünya Temizlik Gününde anlamlı bir faaliyeteimza atan yaklaşık 25 kişilik ekip, Nilüfer ilçesinde bulunan ve piknikçilerin çok kullandığı Dağyenice göletini temizledi. Birkaç saat içinde onlarca poşet çöp toplayan ekip, yarım ton ağırlığında çöpü imha etti. Çöplerin içinden çıkan otomobil lastiği ve kauçuk dikkat çekti.