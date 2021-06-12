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4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde 420 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde 420 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.


Yunus ekipleri, Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde devriye atarken, kaçan 4 şahsı yakaladılar. Yakalanan Yiğit E. Cemil A., Baran Altan S. Ve Berkay T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 420 gram Sentetik Kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.


4 şahıs da gözaltına alındı.

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