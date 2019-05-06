4. Uluslararası Longoz Koşusu'nda heyecan fırtınası

Karacabey'in sayısız el değmemiş doğal güzelliğinin gün yüzüne çıkarılıp tanıtılması adına yoğun çalışmalar yürüten Karacabey Belediyesi, ilçenin en önemli değerlerinden longoz ormanlarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uluslararası Longoz Koşusu'nu bu yıl da başarıyla gerçekleştirdi.

5 Mayıs Cumartesi günü Yeniköy'den start alan koşu, profesyonel ve halk koşusu olarak iki ayrı kategoride yapılırken, koşunun ilki profesyoneller için oluşan 15 kilometrelik parkurda, diğeri ise halk koşusu adıyla gerçekleşen 4 kilometrelik parkurda düzenlendi. Karacabey'in oksijen deposu niteliğindeki Longoz Ormanları'nda doğayla iç içe gerçekleşen koşuda, rekabet ve dostluk aynı anda yaşanırken, koşunun kazananları da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Yoğun katılım

Profesyonellerin katıldığı 15 km'lik koşuya Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce katılım olurken, yarışmada 19'dan 70 yaşa kadar farklı yaş dilimlerinde erkekler ve kadınlar kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirme yapıldı. Aynı şekilde, genel klasman erkek ve kadın ile en yaşlı kadın ve erkek kategorilerinde de ödüller verildi.

Genel klasman sonuçlarında erkeklerde Hasan Akyol biricni olurken, Hatice Beyza Yüce de kadınlarda birincilik ipini göğüsledi. 4 kilometrelik halk koşusunda ise erkekler kategorisinde birinci Sezgin Uluhan, ikinci İsmet Özler, üçüncü Ahmet Bakar oldu. Kadınlar kategorisinde birinci Nejla Yılmaz, ikinci Esra Genç, üçüncü Filiz Yaşar ipi göğüsledi. Çocuk kategorisinde ise birinciliği Yağız Ege Yörük ve İbrahim Sabri Çimen paylaşırken, ikinci Kadir Düzen, üçüncü Mert Kabataş oldu.

Yarışmanın ödül töreninde sporculara ödüllerini takdim eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘sportif kent' hedefiyle, ilçede sporun yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını anımsatarak, geleneksel hale gelen Uluslararası Longoz Koşusu'nun da bu çalışmaların önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Dünyada eşine az rastlanan ve Subasar Ormanları olarak da bilinen Longoz Ormanları'nın ev sahipliğini yaptığı koşuya katılan tüm sporculara teşekkür eden Ali Özkan, belediye olarak spora ve sporcuya tam destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. İlçe halkının spora olan ilgisini artırmak ve Karacabey'in sportif açıdan da ön plana çıkması adına kararlı şekilde çalışmalarına devam edeceklerinisözlerine ekleyen Özkan, yarışmada derece elde eden sporcuları da tek tek kutladı.