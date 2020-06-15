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4 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde annesi manavda alışveriş yaparken aniden yola fırlayan 4 yaşındaki bir çocuğa şehir içi minibüsü çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi manavda alışveriş yaparken aniden yola fırlayan 4 yaşındaki bir çocuğa şehir içi minibüsü çarptı. Özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.


Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Orhangazi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi manavda alışveriş yapan B.D. (4) bir anda yola fırladı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Salih Ö. (36) idaresindeki 16 M 8532 plakalı şehir içi minibüsü çocuğa çarptı. Yaralanan minik çocuk o esnada yoldan geçen bir otomobille Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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