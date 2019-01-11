4 yaşındaki çocuk pencereden martıları eliyle besliyor

Bursa’da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.
Bursa'da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.
Mudanya ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Yunus Emre Türker, sabahları pencereye gelen yüzlerce martıya ekmek atıyor. Martıları beslemekten büyük keyif alan minik çocuğun sevimli halleri görenleri gülümsetiyor. Pencerenin açılmasıyla birlikte camın önünde uçmaya başlayan yüzlerce martı sabırsızlıkla ekmek bekliyor. Atılan ekmekleri büyük bir ustalıkla havada kapan martılar karınlarını doyurduktan sonra denize geri dönüyor.