4 yerinden kurşunladı, "Pişman değilim" dedi

Bursa'da beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semti Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için otomobiline binen Ali C. (40), seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden Ali C. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlının Ali C. ile ortak iş yapan Volkan A. (25) olduğu tespit edildi. Volkan A'nın yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gürsu ilçesine bağlı bir köyde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Volkan A., ifadesinde Ali C'nin ortak yaptıkları işin parasını vermediğini, bu yüzden saldırdığını ifade ederek, "Beraber iş yapıyoruz. En son yaptığımız işte payıma düşeni vermedi. Ben de bu yüzden yaptım. Pişman değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.