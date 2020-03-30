4 yıldızlı otel sağlıkçılara ücretsiz tahsis edildi

Bursa Belediye Başkanı Turgay Erdem ile iş adamı Mehmet Adanur'dan koronavirüs salgınında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına büyük destek geldi.

Başkan Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur'un ortak projesiyle Bursa'daki sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Erdem ve Adanur'un çabalarıyla Çekirge'de hizmet veren Halil İbrahim Çakır ve Yasin Sager'in işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı ve 92 odalı Royal Termal Otel, sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz hizmet sunacak. Otelin bütün kiralama ve hizmet masrafları Erdem ve Adanur ile işletmeciler tarafından karşılanacak. Erdem, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve sonuna kadar desteklerinin süreceğini belirterek, "Bizim için canını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır. Biz daha önce de bünyemizde bulunan ve okullar tatil edildiği için boş olan öğrenci yurtlarını tahsis etmiştik. Gerekirse şu anda boş olan spor salonlarımızı hastaneye çevirmek için çalışmalarımız sürmekte" dedi.

Erdem, şunları söyledi:

"Eğer sağlık çalışanları evlerine gitmeden dinlenmek isterlerse orada istirahat edebilirler. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bu imkânı bildirdik. Bize önceden bilgi verirlerse biz de gerekli lojistik desteği onlara sağlayabiliriz. İleride duruma göre ilçemizdeki spor salonlarını da sağlık müdürlüğümüze tahsis edebiriliz."