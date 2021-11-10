400 milyonluk eğitim yatırımı müjdesinin 50 milyonluk ilk ödeneği Bursa'ya aktarıldı

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in müjdelediği 400 milyon TL'lik ilave eğitim yatırımlarının 50 milyon TL'lik tutarının merkezî idareden temin edildiğini ve uygun yatırımların inşasına hemen başlanacağını duyurdu.

Davut Gürkan, Bursa'nın farklı noktalarına her kademeden yeni eğitim merkezlerinin kazandırılacağını hatırlatarak, “Osmangazi'ye 7 adet ilk ve ortaokul, Yıldırım'a 5 ilk ve ortaokul, Nilüfer'e 4 ilk ve ortaokul, Gürsu'ya 2 ilk ve ortaokul, İnegöl'e 2 ilk, 1 ortaokul, Gemlik'e 1 ilkokul ve Orhangazi İlçemize 1 ilkokul olmak üzere toplamda 23 yeni okul daha kazandırılacak” dedi.

Gürkan, yanı sıra şehrin farklı noktalarına inşa edilecek olan 4 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve 4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte Osmangazi'de yapılacak Özel Eğitim Meslek Kampüsü'nün de yapımlarına en yakın zamanda başlanacağına vurgu yaptı.