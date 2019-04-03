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5 asırlık en güzel gelenek

Bursa’nın İznik ilçesindeki 500 yıllık Orhaniye köyünde asırlık gelenek her kandil günü canlandırılıyorDün gece Miraç Kandili olması sebebiyle köydeki bütün çocuklar meydanda toplanıp büyüklerin ellerini öptüler.

Bursa'nın İznik ilçesindeki 500 yıllık Orhaniye köyünde asırlık gelenek her kandil günü canlandırılıyor


Dün gece Miraç Kandili olması sebebiyle köydeki bütün çocuklar meydanda toplanıp büyüklerin ellerini öptüler. Miraç Kandili'ni kutlayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Köydeki çocukların kandil kutlamasına 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Başkan seçilen AK Partili Kağan Mehmet Usta da katıldı.


Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Usta, "Orhaniye Mahallemizin güzel bir geleneğine iştirak ettik. Minik yavrularımızın köy meydanındaki kandil kutlamasına katıldık. Rabbim yüzlerindeki gülücükleri ömür boyu eksik etmesin" dedi.

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