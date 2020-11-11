5 bin fidan toprakla buluştu

“Geleceğe nefes, Dünyaya nefes” sloganıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonuyla Deliballılar Mahallesi Çırpı mevkiinde 5 bin adet kızılçam fidanı dikildi. Programa Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orman işletme Müdürü Bora Turan, İlçe tarım Müdürü Yasin Günhan, ve diğer resmi daire amirleri katıldı.

Törende konuşma yapan Kaymakam Bulgurlu, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, tarım ve Orman Bakanımızın tertip ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramında dikilen fidanlarımız ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun derken, bizde Bölgemizde Orman işletme Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Orman İşletme Müdürü Bora Turan, “25 hektarlık endüstriyel plantasyon sahasında dozerlerle sahayı dikime hazırlayıp 5 bin fidanı toprakla buluşturarak fidan dikimini gerçekleştirdik. İşletme personelimizle azimle orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da sahalarımızda boş alan bırakmayıp fidan dikimlerine devam edeceğiz” dedi.

Pandemi tedbirleri dahilinde yapılan dikim törende fidanlar dikilmeden önce dua okunurken,

dikiminin yapıldığı çırpı mevkiinde daha önce yaşlı ağaçların olduğu gençleştirme çalışmaları için kesilip değerlendirilen ağaçlar yerine ön çalışmalar yapılıp sahaya 5 bin adet Kızılçam fidanı dikildi.