5 bin kişilik 90'lar özlemi

90'lı yıllara damga vuran sanatçı ve gruplar, Bursa'daki "90'lar Türkçe Pop Festivali"nde coşkulu anlar yaşattı. Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran yaklaşık 5000 kişi doyasıya eğlendi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen festival, renkli görüntülere sahne oldu. DJ Hakan Küfündür'ün performansıyla akşam üzerine doğru başlayan festival, Çelik'in sahne almasıyla devam etti. ‘Hercai', ‘Ateşteyim' gibi unutulmayan şarkılarını dinleyicilerin arasında seslendiren Çelik, büyük bir coşku yaşattı. Akabinde ‘Çukulata Kız' ile müzik dünyasına damga vuran Ragga Oktay sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ragga Oktay, Yıldız Tilbe ile olan düeti ‘Gitme Kal' performansıyla da beğeni topladı. 90'lı yıllara damga vuran bir diğer isim Mansur Ark da, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Mansur Ark, ‘Yarim' ve ‘Gazla Gitsin' şarkılarıyla Bursalılara keyif dolu anlar yaşattı.

Festivalde sahne alan Grup Vitamin de, ‘Turkish Cowboys', ‘Seviyora' ve ‘İsmail' ile gecenin coşkusunu artırdı. Grup üyeleri, hayatını kaybeden Gökhan Semiz'i de her konserde olduğu gibi Bursa'da da andı. Güçlü sesiyle beğeni toplayan Ferda Anıl Yarkın da, Bursa'da dinleyicilerine duygusal anlar yaşatırken, Bursalılar da şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin ilerleyen anlarında ise bu kez Burak Kut, sevenleriyle buluştu. ‘Yaşandı Bitti', ‘Benimle Oynama' gibi unutulmayan şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendiren Burak Kut, performansı ve sahnedeki enerjisiyle hayran bıraktı. Gecenin finalinde de sahne Yonca Evcimik'in oldu. Dansçılarıyla birlikte özel olarak hazırladığı koreografileri Bursalılar için sergileyen Evcimik, ‘Bandıra Bandıra' ve ‘Sallayalım Dünyayı' ile coşkuyu tamamen zirveye çıkardı.

Gecenin sonunda DJ Hakan Küfündür, geceye katılan tüm Bursalılara teşekkür etti.