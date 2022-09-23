5 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gastrofest çerçevesinde düzenlenen 5 bin lira ödüllü börek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 10 dakika içinde 16 metre börek yiyen yarışmacı birinci olurken, ikinci 15 metre üçüncü olan bir kadın da 11 metre börek yedi.

Merinos Parkı'nda başlayan ve üç gün sürecek gastrofest ile Bursa'nın lezzetleri tanıtılıyor. Bursa Kebabı'ndan, Pideli Köfteye, tahinli pideden, kestane şekerine, Bursa yöresine has böreklere kadar onlarca farklı lezzet görücüye çıktı.

Festivalde; dünyanın en uzun böreğini imal ederek rekorlar kitabına giren, uzaya börek gönderen Hasan Acar da bir organizasyon yaptı.

70 kişinin katıldığı en fazla börek yeme yarışmasını yüzlerce kişi büyük bir heyecanla takip etti.

Daha önce yapılan börek yarışmasında 15 metre 60 santimetre börek yiyen Erdem Salman 10 dakikalık süre zarfında Bursa'nın da plakası olan 16 metre börek yiyerek rekorunu egale etti ve 5 bin liranın sahibi oldu. Yarışma esnasında her yarışmacının önüne 10 metre börek konuldu. Yarışmacılar renkli görüntüler oluşturup zamanla yarıştılar. Ayrıca börek yerken su içmeyi de ihmal etmediler.

10 dakika içinde 16 metre böreği adeta yutan Erdem Salman da 5 bin lirayı törenle aldı. Yarışmada 15 metre börek yiyen Engin İnsel ikinci, beden öğretmeni Gonca Alper de 11 metre börek yiyerek üçüncü oldu.

Derece yapabilmek için son bir gün yemek yemediğini ve hazırlandığını kaydeden Erdem Salman, "Bunu bekliyordum. Daha önceki rekorumu kırdım. Çok heyecanlı oldu. 16 metre yiyerek Bursa'nın da plakasına ulaştım. Şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Organizasyonu yapan Börekçi Hasan Acar, "10 dakikada 16 metre börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 5 bin liralık ödülün sahibi oldu. Daha önce de rekor kırmıştı. Kendisini tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Yarışmada 7 hakem görev yaparken, finalde kendisinin daha fazla börek yediğini iddia eden kişiye ise "Her yarışmada aynı tepkiyi gösterdiği ve hakemler nezaretinde yarışmanın denetlendiği" ifade edildi.