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5 böbrekli adam

Böbrek yetmezliği sebebiyle iki kez nakil yapılan ve ikisi sağlıklı 5 böbrekle yaşamını sürdüren adam, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle iki böbreğinin alınmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu.


Balıkesir'de oturan ve çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti. Bu böbreğinin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını sürdürdü. İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde olan iki böbreği alındı. 3 böbrekle yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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