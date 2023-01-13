5 böbrekli adam

Balıkesir'de oturan ve çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti. Bu böbreğinin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını sürdürdü. İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde olan iki böbreği alındı. 3 böbrekle yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.