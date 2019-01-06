5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın Bursa'nın Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi Derya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, yaklaşık 15 itfaiye eri yangını yarım saat içinde kontrol altına aldı. Çatı katından düşen parçalar vatandaşlara zarar vermesin diye polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangından şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.