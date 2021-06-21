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5 kişinin zor zapt ettiği kurbanlık araba fiyatına satışa sunuldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılan çiftlikteki 1 ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan, 40 bin TL’ye satışa sunuldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılan çiftlikteki 1 ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan, 40 bin TL'ye satışa sunuldu.


Çiftlik sahibi Muharrem Aktaş, "Ardahan ve Kars illerinden kurbanlık hayvanlar getirdik. 300 civarında büyükbaş hayvanımız var. Onlar arasında 1 ton ağırlığında hayvanımız var. 40 bin TL'ye satışa sunduk. Araba fiyatına satıyoruz. Alıcısına hayırlı olsun" dedi.

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