5 kişinin zor zapt ettiği kurbanlık araba fiyatına satışa sunuldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılan çiftlikteki 1 ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan, 40 bin TL'ye satışa sunuldu.

Çiftlik sahibi Muharrem Aktaş, "Ardahan ve Kars illerinden kurbanlık hayvanlar getirdik. 300 civarında büyükbaş hayvanımız var. Onlar arasında 1 ton ağırlığında hayvanımız var. 40 bin TL'ye satışa sunduk. Araba fiyatına satıyoruz. Alıcısına hayırlı olsun" dedi.