"5 mağazayla Bursa'dayız, Bursa ile birlikte büyüyoruz"

Perakende sektörünün önde gelen firması Boyner, toplam 5 mağazayla hizmet verdiği Bursa'da basın mensuplarıyla buluştu. Bursa'daki mağazalarda yılda 5 milyon müşteriyi ağırladıklarını söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Bursalı tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında ürünlerin başında tişört, pantolon, gömlek, ayakkabı ve mont geldiğini belirtti.

Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç ve Satış Direktörü Kerem Ak, geçen sene Aralık ayında açılan bir AVM'de Boyner mağazasında basın mensupları ile bir araya geldi. Boyner yöneticileri, basın mensuplarına Boyner'in faaliyetleriyle ilgili bilgiler verirken Bursa'nın ekonomisine katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

“116 Boyner mağazasını yılda 120 milyon kişi ziyaret ediyor”

Toplantıda konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu: “1981 yılında İstanbul'da Çarşı adıyla kurulduk. Bugün, Boyner Büyük Mağazacılık olarak 38 ilde; 85 Boyner, 9 Boyner Sports, 22 Boyner Outlet olmak üzere toplam 116 mağaza ile Türkiye'nin en büyük perakende organizasyonlarından birini yönetiyoruz. Mağazalarımızın toplam satış alanı 300 bin metrekareyi geçiyor. 2017 yılında 120 milyonun üstünde ziyaretçi aldık.” dedi.

“Yılda 40 milyon ürün satılıyor”

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabileceği bir alışveriş destinasyonu olan Boyner, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev olmak üzere toplam 8 kategoride hizmet veriyor. Boyner çatısı altında bin'e yakın marka müşterilerle buluşurken, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün satılıyor.

“Tüketicinin yanındayız, kaliteli ürünleri iyi kurgulanmış kampanyalarla sunuyoruz”

Hakan Zihnioğlu Boyner'in tüketicinin yanında olmak için düzenlediği kampanyalarla ilgili olarak, “Aralık ayı, Çılgın Kelebek, Bayramlar, Anneler Günü en çok müşteri ziyareti aldığımız dönemler olarak öne çıkıyor. Özellikle, bu dönemlerde müşterilerimize avantaj sağlayan kampanyalar düzenliyoruz. Sene içinde düzenlediğimiz tüm bu kampanyalara ek olarak enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla da son dönemde Boyner özel markalarımızda tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim uyguladık. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla her zaman müşterilerimizin yanında olmaya, onların alım güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Perakendenin en önemli dönemlerinden Aralık ayında da müşterilerimiz kış ihtiyaçlarını karşılasın, sevdiklerine istedikleri hediyeleri alabilsin diye en uygun fiyatları sunacağız” dedi.

“Bursa'daki mağazalarımızda yılda 5 milyon müşteriyi ağırlıyoruz”

Zihnioğlu, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'nın Boyner'in operasyonunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Boyner olarak 1996 yılından beri Bursa'dayız, Bursa ile birlikte büyüyoruz. Bursa'daki mağazalarımızın toplam metrekaresi 15 binin üstünde… Bursa, İstanbul haricinde en çok mağazamızın olduğu illerden biri. Bursa'da şu anda 1'i outlet olmak üzere 5 mağazamız bulunuyor. Bu mağazalarda 500'e yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Bursa mağazalarımızda yılda 5 milyona yakın kişi ağırlıyoruz."

Hakan Zihnioğlu, Bursalı tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bilgiler de verdi. Bursa'da en çok ilgi gören ürünlerin tişört, pantolon, gömlek, ayakkabı ve mont olduğunu vurgulayan Zihnioğlu, Bursa mağazalarının sepet ortalamasının ise 145 TL olduğunu sözlerine ekledi.

"4 milyondan fazla ürüne yüzde 50 indirim uygulandı"

Zihnioğlu, 9-10-11 Kasım'da Çılgın Kelebek diye 4 milyondan fazla üründe yüzde 50 ve üzerinde indirimler sağlanan bir dönem gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekonomiye can vermek ve ekonominin ritmini çok daha hızlı attırmak için hazırlıklar yapmanız ve müşteriyi kampanyalara, fırsatlara davet etmeniz gerekiyor. Çılgın Kelebek diye bahsedilen 9-10-11 Kasım'daki kampanyada geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 47 büyüme gerçekleştirdik. Bu gerçekten tüketicinin bir teveccühü olarak algılıyoruz. Bu dönemde 4 milyondan fazla ürüne minimum yüzde 50 indirimler ve fırsatlar teklif etmiştik. Sadece indirimli ve özel fırsatlı üründe değil mağazamızdaki birçok ürün bu dönemde satıldı.Bu dönemde satışın yüzde 45'i yeni ve indirimsiz ürünlerden oldu ama bu dönem öyle bir dönemdi ki alışverişin yaklaşık yüzde 55'i fırsatlar, özel fiyatlar ve geçen senin altında fiyat teklifleri içeren ürün gruplarında oldu." diye konuştu.

Ticarette ön hazırlığınızı, müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğunu bilip doğru yaparsanız ekonomik olarak büyüme gerçekleştirmenin mümkün olduğunu söyleyen Zihnioğlu, "2018 yılında binden fazla markamızla ciddi anlamda büyümeler gerçekleştirdik. 40 milyondan ürün sattık. 120 milyondan fazla ziyaretçi aldık. Ekonomi yaptığınız kampanyaların ritmiyle, tüketiciye sunduğunuz fırsatlarla ciddi anlamda hareketleniyor. Grubumuzun markalarından alışveriş uygulaması Hopi ile birçok işte ortak kampanyalar düzenledik. Bunlar da tüketicinin alışkanlıklarına, seçimlerine dönük kişiye özel fırsatları içerdi. 2019 yılında da bu fırsatlar devam edecek" dedi.