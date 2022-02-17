5 yaş altı 41 milyon çocuk obezite tehlikesi altında

Dr. Evren Dilektaşlı, 5 yaş altı çocuklarda fazla kiloluların oranının yüzde 10,9 oranında olduğunu ve bu sayının dünyada 41 milyon çocuğa tekabül ettiğini söyledi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından "Diyabet erken dönemde fark edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır" sloganıyla düzenlenen Diyabet Okulu'nun 2'nci dönem eğitimlerine konuk olan Özel Hayat Hastanesi Dr. Evren Dilektaşlı, diyabetin tedavi yöntemlerinin çok geliştiğini ve her hastaya, hastalığının hikayesine özgü bir tedavi yönetiminin uygulanması gerektiğini söyledi. Dilektaşlı, “Diyabeti obeziteden, obeziteyi ise diyabetten ayırmak mümkün değil. İkisi de birbirini arttıran hastalıklar. Bu hastalıklarının birçok sebebi var. Bunda elbette genetik faktörler başta geliyor. Fakat çevresel etkiler, hayat tarzımızdaki değişiklikler, çalışma şartları ve egzersiz eksiklikleri etkili oluyor. Obeziteyle yaşayan bireylerde Tip 2 diyabetin gelişme şansı 6 ile 12 kat artıyor. 2030 yılına kadar önlenebilir ölümlü hastalıklarda 7'nci sırada yer alıyor. Dünyada diyabet gün geçtikçe artıyor" dedi.

Son yıllarda obez çocukların sayısında endişe verici artışların yaşandığının altını çizen Doç. Dr. Dilektaşlı, ”En önemlisi de geleceğin obez ve diyabet hasta adayları ne yazık ki çocuklarımız. 5 yaş altı çocuklarda fazla kilolu oranı yüzde 10,9'dur. Dünyada 41 milyon 5 yaş altı çocuk obez durumdadır. Önlenebilir bir hastalık. Bu sebeple farkında olarak hareket edilmeli. Uyguladığımız metabolik veya obezite cerrahisini diyabet grubu hastalıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Burada şu unutulmamalı her diyabet hastasına cerrahi uygun değildir. Tansiyon, kolesterol yüksekliği, Tip 2 diyabet ve obeziteye ilişkin birçok hastalıklarının hepsi obezite cerrahisi ve obezite tedavisiyle düzelebilen hastalıklardan. Obez olmayan bireylerde de Tip 2 diyabet görülebiliyor. Bağırsaklarda bizim ameliyatla, yaptığımız değişiklikler hormonal olarak aktif olması gereken bağırsakları tekrar aktive ediyor. Tip 2 diyabette hormon salgısı azalan bağırsaklardan ameliyat sonrası birçok hormonun salgılanmasıyla kan şekerinin düşmesi gerçekleşiyor. Bu ameliyatın etkili olmasının sebebi de budur” şeklinde konuştu.