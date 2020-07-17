İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalma anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun minibüsün altında kalma anı kameraya yansıdı. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakıp minibüs altında kalan çocuk şans eseri kazayı yaralı atlattı. Kayıplara karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü kimliği ve aracın plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Abdürrezak Dindar'a çarptı. Babasının elini bıraktığı için yaralanan küçük çocuk yerden kalkıp kaldırıma çıktı. Vicdansız minibüs şoförü ise hiç bir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.


Küçük çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.


Abdürrezak Dindar'ın minibüsün altında kaldığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.