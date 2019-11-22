İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun, iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı. Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı. Olayı duyan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.