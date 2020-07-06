5 yıldızlı güvenli tatil imkanı

1 Temmuz itibari ile hizmete açılan, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı ilk alan tesislerden olan Baia Kemer Club, doğanın keyfini konforlu bir tatille yaşama imkanı sunuyor. 84 bin metrekare alan üzerine kurulu olan tesis 150 farklı bitki çeşidinin bulunduğu orman içinde, 165 metre uzunluğunda sahile sahip. Beldibi'nde yer alan Baia Kemer Club, Antalya şehir merkezine 30 kilometre havalimanına 45 kilometre mesafede bulunuyor.

Ormanın içinde

150 farklı bitki çeşidinin olduğu ormanın içinde yer alan Baia Kemer Club denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Tesiste 165 metre uzunluğunda sahil bulunuyor. Konforlu, güvenli ve keyifli bir tatil imkanı sunan Baia Kemer, sosyal mesafenin daha da önem kazandığı bu günlerde otelin geniş bir alana sahip olması misafirlere kendilerini güvende hissettiriyor.

Tatil köyü konsepti

Tesisin yepyeni genişletilmiş plajı ve yeni yapılan aquaparkı her yaştan ve milletten misafirlere keyifli bir tatilin kapılarını açıyor. Tesiste tatil köyü konsepti ve denize sıfır olmanın avantajını misafirler doyasıya yaşıyor. Baia Kemer Club 'a gelenler yürüyüş, yoga, bisiklet kullanma gibi aktiviteler ile doğayla baş başa mutlu bir tatilin tadını çıkartıyor.

Yeni normale uygun

Baia Kemer Club'da bütün odalar ve restaurantlar yenilenirken, yeni normale uygun olmasına dikkat edildi. 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı ilk alan tesislerden olan Baia Kemer Club ultra her şey dahil konseptinde kaliteden ödün vermeden misafirlere unutamayacakları bir tatil yaşatma arzusunda. Sönmez Holding diğer otellerde standart hale getirdiği BAIA hizmet kalitesini, Kemer'e de getirmenin güveniyle konuklarını bekliyor.

Baia kalitesi

“Baia Lara, Baia Bodrum, Montebaia Uludağ, Baia Bursa'nın ardından Baia Kemer Club'ı da bünyesine katan Sönmez Holding, yeni yatırımıyla Baia kalitesini Kemer'e taşımış oldu. Holding bünyesinde tesis sayısı beşe çıkarken, yatak kapasitesi de 3 bini buldu.