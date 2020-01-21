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5 yıldızlı otel konforunda huzurevi hizmeti

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, 2019 yılında 49 kişiye yuva oldu.

5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulan huzurevinde aynı zamanda günlük 25 aileye sıcak yemek verildi.


İnegöl Belediyesi'nin 2017 yılında hizmete açtığı Yeniceköy Mahallesinde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi, 2019 yılında da hizmetini fâsılasız sürdürdü. Huzurevi hizmetinin yanında aşevi hizmeti de sağlayan merkez, onlarca kişiye yuva ve sıcak yemek hizmeti sundu. Belediye Başkanı Alper Taban, 11 personel ve iki araçla hizmet verilen merkezin 5 yıldızlı otel konforu sunduğunu ifade ederek, “Büyüklerin duasını alarak, bu aziz şehre hizmet için sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymak için çalışıyoruz. Bizi biz yapanlardan belki de en önemlisi büyüklerimiz. Sonsuz saygı ve minnet borçlu olduğumuz yaşlılarımıza gereken hürmeti göstermenin gayreti içerisindeyiz” dedi.


Başkan Taban, ömürlerinin her safhasında ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahip olan yaşlıların mutluluğu için hizmet seferberliğini aralıksız devam ettiren Huzurevi ve Aşevi Müdürlüğünün bu noktada çok önemli bir rol gördüğünü kaydetti. Taban, “Aynı zamanda aşevi vazifesini yerine getirerek mobil hizmet aracıyla evlere kadar yemek servisi de yaparken, tek düşüncemiz büyüklerimizin her zaman yanında olmak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

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