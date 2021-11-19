İhlas Haber Ajansı

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50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü yaşam savaşı veriyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kayaya çarpıp 50 metre sürüklendi, sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kayaya çarpıp 50 metre sürüklendi, sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Bayram (23) yönetimindeki 43 HZ 131 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç kayaya çarpıp 50 metre sürüklendi. Yan durarak hurdaya dönen araçtaki sürücü sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtardılar. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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