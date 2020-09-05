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50. sanat yılında Başkan Aktaş'ı çizdi

Bursa Kültürpark’ta yarım asırdır portatif sandalyesinde karikatür çizen Kemal Akkoç, parktaki 50’inci sanat yılı sergisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın portresini taşa çizdi.

Bursa Kültürpark'ta yarım asırdır portatif sandalyesinde karikatür çizen Kemal Akkoç, parktaki 50'inci sanat yılı sergisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın portresini taşa çizdi.


Karikatür çizmeye 1965 yılında başlayan, 1975'te İtalya'da Vercelli Karikatür Yarışması'na katılarak altın madalya kazanan, 1977'de yine İtalya'daki Tolentino Karikatür Yarışması'na gönderdiği yapıtlarından biri Uluslararası Karikatür Müzesi'ne alınan Karikatürist Kemal Akkoş, Bursa Kültürpark'ta çizim yaparak geçirdiği 50 yılı düzenlendiği sergi ile kutladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sergi açılışında Akkoç'u yalnız bırakmadı. Bursa Kültürpark içinde 1970 yılından buyana karikatür çizdiğini belirten Akkoç, Avrupa'nın birçok ülkesinde parklarda çizim yapıldığını ancak 50 yıl boyunca aynı yerde çizim yapan ender karikatüristlerden biri olduğunu söyledi. Akkoç, kendisi için büyük önem taşıyan 50'nci yıl sergisinde kendisini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.


Karikatüristlerin çizimleriyle bazen güldüren, bazen düşündüren eserler ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Aktaş da Kültürpark'ta geçen 50 yılı nedeniyle Akkoç'u tebrik etti.


Usta karikatürist Kemal Akkoç, etkinliğin sonunda 50'inci sanat yılı için hazırlanan kitabını verdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın portresini taşa çizdi. Yaklaşık 10 dakika süren çizimin ardından Akkoç, karikatürü Başkan Aktaş'a hediye etti.

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