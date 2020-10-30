50 yıldır beklenen projenin temelini Bakan Varank attı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 50 milyon liralık yatırımla yenilenecek olan 326 kilometrelik içme suyu şebesinin temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden olan altyapı yenileme çalışmasında 850 günlük ihale süreci için müteahhitle pazarlık eden Bakan Varank 700 günde bitirilme sözü aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl ve Karacabey'in ardından Mustafakemalpaşa'nın da içme suyu altyapısını yeniliyor.

Törende konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 5 yıl içinde altyapıyı değiştirme sözü verdiklerini bunu yerine getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sadece bu tarihi proje değil; göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Muradiye Sarnıç sosyal tesisleri, 3.köprünün tamamlanması, 694 TOKİ projesi, Lalaşahin pazar yeri, dereboyu projesinin başlaması, gençlik ve kültür merkezimizin başlaması, anfi tiyatronun düzenlenmesi,

aşevinin gıda bankasının giysi bankası ve barınma evinin bulunduğu kompeksin bitirilmesi hizmetlerine imza atıyoruz. Bu pandemi şartlarında zor şartlarda ilçemize 250 milyon liralık yatırımın gelmesi güçlü irade ile oldu. "dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mustafakemalpaşa ilçesine toplamda 190 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Bir çok ilçemizde olduğu gibi Mustafakemalpaşa'da da yatırımlar dolu dolu devam ediyor

Kasım 2017'de göreve başladığımdan bu yana Mustafakemalpaşa'ya 191 milyon liralık yatırım yaptık. Biz kırsalda da en ücra mahallelere varana kadar çalışıyoruz. 121 kilometre içme suyu hattı gerçekleştirdik. 1970'li yıllarda yapılmış altyapı sisteminde yüzde 60 kayıp kaçak vardı. Proje kapsamında 8 kilometre arıtma tesisi, 208 kilometre içme suyu şebeke hattı, 110 kilometre evsel atık olmak üzere toplamda 326 kilometrelik çalışma yapılacak. Biz 3 ilçemizde bu çalışmayı başlattık. 5 Haziran 2020'de İnegöl'de temel attık. Yüzde 27 mertebesindeyiz. Karacabeyde 28 Ağustos 2020'de temel atmıştık. Yüzde 5 mertebesindeyiz. Mustafakemalpaşa'ya kazandıracağımız bu çalışma ihaleye itiraz sebebiyle bir miktar gecikti. Bursa, Türkiye ekonomisi, sanayisine yön veren şehirlerden bir tanesi" dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, Mustafakemalpaşa'da 1,5 yılda söz verilen her hizmeti ya yerine getirdiklerini ya da temelini attıklarını ifade etti.

Törende bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Bu kolay bir iş değil. Bir ilçe belediyesinin altından kalkacağı mesele değil. Hamdolsun Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koydu. Gerekli finansmanı buldu. 50 milyon liraya mal olacak şebekenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Önemli birm yatırım.Ssiyasette bazıları yatırımlara karşı. Bazıları da sadece yerin üstüne çalışır. Yerin altına kimse yatırım yapmaz. Nedeni ise gözükmemesi. Vatandaşın sorununu çözecekseniz yerin altına o yatırımları yapmak zorundasınız. Bu temel atma töreni. yereldeki uyumun en güzel örneklerinden. Ak Belediyecilik budur. Hem büyükşehir hem de ilçemizde Bursalılar ak partiye güvendi. Yetkiyi verdi. İşte bugün bu güvenin sonucunda ilçemiz tarihindeki en büyük yatırımın temellerini atıyor. Biz su zengini bir ülke değiliz. Kaynaklarımızı korumak mecburiyetindeyiz. Eski şebekede yüzde 60'lara varan kayıp vardı. Kayıp kaçak oranını düşürmüş olacağız. 326 kilometrelik bir hatla Mustafakemalpaşa'nın bu sorununu tarihe gömmüş olacağız. Bu tarihi yatırım ve hizmet için Alinur Aktaş ve Mehmemt KAnar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Varank yatırımı gerçekleştirecek müteahhitle pazarlık yaptı. 850 günde bitirilecek çalışma Bakan Varank'ın sıkı pazarlığı sonucu 2 yıla çekilirken, Bakan müteahhit firmayı işi dört dörtlük yapması konusunda da uyardı.