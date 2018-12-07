50 yıllık mezunlar buluştu

Bursa'da Anadolu Lisesinden 1969 yılında mezun olan öğrenciler 50 yıl sonra buluşarak aynı sıralara oturdular.

Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesinden 50 yıl önce mezun olan ve okulun ilk mezunları olan öğrenciler bir araya gelerek anılarını tazeledi. 1968, 1969 yılında Mustafakemalpaşa Lisesi'nin ilk mezunları olarak hayata atılan öğrenciler aradan geçen 50 yıldan sonra okullarında tekrar buluştu. Okul Müdürü Mehmet Tuna, Tarih öğretmeni Hilmi Ercanlı, ve Matematik öğretmeni İbrahim Göçeri'nin birlikte organize ettikleri buluşma etkinliğine, Mustafakemalpaşa ve diğer illerde yaşayan toplam 20 kişi katıldı. Aralarında eski Okul Müdürü Ekrem Varyeter, MHP Mustafakemalpaşa eski ilçe Başkanı Mahir Özuzun'un da bulunduğu öğrenciler okulu gezdikten sonra 50 yıl önce oturdukları aynı sıralara oturarak duygusal anlar yaşadı. Öğle yemeğini de birlikte yiyen grup adına konuşan Selçuk Yücel, “Bizleri yıllar sonra buraya getiren, anılarımızı tazelememize sebep olan okul yönetimine teşekkür ederiz” dedi.