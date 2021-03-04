500 bin lamba ile aydınlatılıyor

Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ), 500 bin sokak lambası ile aydınlattığı bölgede yatırımlarını da sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren UEDAŞ, aydınlatma direklerine yenilerini ekledi. Bursa'da 1 milyon liralık aydınlatma çalışması tamamlandı. Merkez ilçelerinden Nilüfer'e bağlı Bülent Ecevit Bulvarında kullanıma yeni açılan yolda çalışmalar tamamlanarak Şehir Hastanesine bağlanan 4 kilometrelik yol aydınlatıldı.

Yatırım projesi ile bölgeye toplam 156 adet aydınlatma direği yerleştirildi. Bursa Şehir Hastanesine bağlanan ve yoğun güzergahta yer alan yoldaki tüm aydınlatmalar devreye alındı.