500 bin lamba ile sokaklar aydınlatılıyor

Ş. (UEDAŞ), sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bölgesindeki 500 bin sokak lambasını toplu bakıma aldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte bakım onarım çalışmalarını hızlandıran UEDAŞ, caddelerin boş kaldığı şu günlerde saha ekiplerini aydınlatma direklerine yoğunlaştırdı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sokaktaki aydınlatma direklerinin yanı sıra enerji hatlarına da bakım yaparak kesintisiz enerji için aralıksız mesaisine devam ediyor.