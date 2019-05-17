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500 öğrenci her iftar bu sofrada buluşuyor

Görükle’de açılan iftar çadırıyla her akşam 500 öğrenci aynı sofrada buluşuyor.

Görükle'de açılan iftar çadırıyla her akşam 500 öğrenci aynı sofrada buluşuyor.


Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Görükle'de hazır yemek sektörünün Bursa'daki öncü firmalarından Yankı Yemek, 500 öğrenciye verdiği iftarla büyük beğeni kazanıyor. 8 yıldır ramazan ayı süresince Görükle'de iftar çadırı açtıklarını ifade eden Yankı Yemek Satış ve Pazarlama Yöneticisi Seda Çibuk, "Ramazan ayı süresince her gün 500 veya daha fazla öğrenciye iftar veriyoruz. Sadece bizim tarafımızdan değil, bizimle irtibata geçen, erzak gönderen ve Nilüfer Belediyesi'nin de katkılarıyla burada öğrencileri ve vatandaşları buluşturuyoruz. Artık bu iftar çadırı gelenekselleşti. Çoğunlu öğrencilerden olan misafirlerimiz sadece iftar açmıyor. Birbirleriyle buluşup sohbet ediyor” dedi.


Seda Çibuk, ayrıca verdikleri iftarla da öğrencilerin bütçelerine bir nebzede olsa katkı sunduklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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