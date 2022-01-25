500 öğrenciye ikinci dönem eğitim yardımları yatırıldı

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 500 öğrenciye 700'er TL bahar dönemi eğitim yardımları sömestr tatilinde yatırıldı.

İnegöl Belediyesi, öğrencilere can suyu niteliğindeki eğitim yardımlarının ikinci ödemesini gerçekleştirdi. Eğitim yardımları için Eylül ayında kayıtların başlaması ile birlikte başvurular da alınmıştı. Umuteli Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü, yapılan başvurular arasında 500 öğrencinin eğitim yardımı alabileceğini tespit etti. Güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 taksite şeklinde yapılan eğitim yardımlarının ilk ödemesi Aralık ayı başında hesaplara yatırılmıştı. İkinci ödemeler de sömestr tatilinde yatırıldı. 500 öğrencinin hesabına 700'er TL olmak üzere toplam 350 bin TL eğitim yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, maksatlarının üniversite öğrencilerine bir nebze de olsa destek olduklarını ifade ederek, “Bu doğrultuda Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz eylül ayında okul kayıtlarının yapılmasıyla birlikte eğitim yardımı için de başvuruları alıyor. Bu başvurular değerlendirilip uygun görülen öğrencilere eğitim yardımları iki ayrı taksit halinde güz ve bahar dönemi olarak ödeniyor. Güz dönemi ödemelerini her öğrenciye 700 TL olarak Aralık ayı başında yatırdık. Bahar dönemi ödemelerini de çok geciktirmeden öğrencilerimize sömestr sürecinde ulaştırmak istedik. Bahar ödemeleri de yapılmış oldu. Burada amacımız öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri, harçlık veya yol masrafları gibi ihtiyaçları için destek olabilmek” dedi.