55 yıllık hayat arkadaşının katilini arıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı bir köyde kaldığı bağ evinde cesedi bulunan 68 yaşındaki şahsın 55 yıllık hayat arkadaşı, aradan geçen 2 yıla rağmen katilin bulunamamasına isyan etti. Yaşlı kadın, eşinin üzerindeki paraların ve silahın da ortada olmadığını iddia ederek, kocasının katilinin bulunmasını istedi.

Gürsu'ya bağlı Dişkaya köyünde hayvanlarına bakmak için bir arazide kurduğu kulübede yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Demir, 13 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi bağ evinde kalan bir komşusu tarafından kulübesinde ölü bulundu. Komşuları Demir'in yakınlarına ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Demir'in kafasına vurulan sert bir cisim sebebiyle öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemelerinin ardından Demir'in cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürdü. Görgü tanıkları, Demir'in ambulansa taşınırken kafasına aldığı darbe yüzünden kafasının ayrıldığını ve beyninin yere aktığını dile getirdi.

Cinayetin ardından geçen süreye rağmen katil zanlısının bulunamamasına yakınları isyan etti. Demir'in 55 yıllık hayat arkadaşı Kafiye Demir, kocasının katilinin bulunmasını istedi. Yaşlı kadın, “Beyimin katilini istiyorum. Ben yalnız kaldım, şeker hastasıyım, parkinson hastasıyım, bana bakan kimsem kalmadı. Benden beyimi alan katili istiyorum. Olayı bir komşumuzun gelip bana ‘Eniştem ölmüş, battaniyeye sarıp götürdüler' demesiyle öğrendim. Ben köyde kalırdım, o gelir burada çalışır arada bir de köye gelirdi. Bana sürekli 'Seni de götüreceğim' diyordu ama getirmedi bir türlü beni. En son olaydan 2 gün önce eve geldi. Üzerinde her zaman yaban hayvanlarından korunmak için taşıdığı silahı ve bir miktar para vardı. Parasının bir kısmını yeleğinin cebinde, bir kısmını ise kuşağının ucunda saklardı. Öldükten sonra kuşağındaki parayı buldum ama yeleğinin cebindeki parayla silahını bulamadım. Lütfen bana kocamın katilini bulsunlar” diyerek gözyaşı döktü.

Demir'i son gören ve küçüklüğünden bu yana yanında kalan yeğeni Muharrem Şişek de katilin bulunmasını istedi. Yaklaşık 2 yıldır tahkikatın devam ettiğini fakat avukatları dahil hiç kimseye konuyla ilgili bir şey söylenmediğini ifade eden Şişek, “Dayımın yanında büyüdüm. Çocuğu olmadı, işlerini bana gördürürdü. Öldüğünden burada kalan bir komşusunun aramasıyla haberim oldu. Zaten burada sadece 3 tane komşusu var. Ben eceliyle öldü sanmıştım fakat buraya geldiğimde jandarma ve sağlık ekiplerini gördüm. Bizi içeri almadılar ama dayımı çıkardıklarında beyninin aşağıya aktığını gördüm. Aradan 2 yıl geçti. Hala kim yaptı, neden yaptı bir bilgimiz yok. Dayımın üzerinde parası olduğunu biliyoruz ama ne kadar para vardı onu bilmiyoruz. Öldükten sonra üzerinden para çıkmadı. Biz artık katilin bulunmasını istiyoruz” dedi.