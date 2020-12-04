İhlas Haber Ajansı

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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00 itibariyle başladı. Toplam 56 saat sürecek olan kısıtlamada, Bursa polisi kentin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı.


Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu 81 ili kapsayan 56 saatlik kısıtlama saatlerin 21.00 olmasıyla başladı. 7 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlama sebebiyle cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkılamayacak. Bursa'da da İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde uygulanan kısıtlamayla, günde binlerce aracın geçtiği Bursa-İzmir yolundaki uygulama drone ile havadan görüntülendi.


Kentin birçok bölgesindeki kontrol noktalarında vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, şüpheli görülen kişiler üzerinde ise evrak kontrolü yapıldı.

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