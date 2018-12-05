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6 araç köprü üzerinde birbirine girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif yağmurla birlikte meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif yağmurla birlikte meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan 35 AY 2477 plakalı özel otomobile Özdilek Köprüsü üzerine geldiği sırada, arkasından seyir halinde olan 16 Z 5480 plakalı özel otomobil kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 BAH 82, 16 KMG 72, 26 VE 926 ve 16 R 1153 plakalı araçların ardı ardına birbirlerine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, gerekli işlemlerin ardından araçları kaza yerinden kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

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