6 asırlık handa kahve buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve sohbetleri gecesi, Bursalılara 6 asırlık tarihi Koza Han'ın keyfini gece de çıkarma imkanı sundu. Normalde geç saatlerde kapalı olan Koza Han'ın tarihi atmosferinde kahvelerini yudumlayan Bursalılar, ‘canlı müzik eşliğinde' uzun süre unutamayacakları bir gece geçirdi.

Bursa'yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla Türk Mutfağı Haftası'nı birbirinden farklı etkinliklerle geçiren Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler çerçevesinde ipeğin zarafetini kahvenin lezzeti ile buluşturdu. Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han, etkinlik çerçevesinde kapılarını Bursalılara açtı. Normalde geceleri kapalı olan Koza Han'ın tarihi atmosferine geç saatlerde eşlik etme imkanı bulan vatandaşlar, kahvelerini yudumladı, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü saz sanatçıları eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de vatandaşların tarihi mekandaki kahve sohbetine ortak oldu. Bursa'nın adeta kalbinin attığı tarihi Koza Han'da vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkanvekili Yıldız, “Tarihi bir mekandayız. Bence Bursalılar, bu mekanın tadını her zaman çıkarmalı. Türk kahvesi dünyanın her yerinde keyifle söylenen marka olmaya başladı. Ne yazık ki ülkemizde ise damak zevkimize hitap etmese bile Türk mutfağını bir tarafa itiyoruz. Yerel lezzetlerimiz varken, fastfood tercih ediyoruz. Türk mutfağı ile dünyanın en güzel mutfağına sahibiz. Analarımız, nenelerimiz gelenekleri devam ettirmiş bu lezzetleri bu günlere getirmiş. Biz de bunu sürdürmeliyiz” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Koza Han'a her geldiğinde mutluluk ve huzur bulduğunu söyledi. Kültürün en önemli unsurlarından birinin de mutfak kültürü olduğunu hatırlatan Gözgeç, “Aslında mutfak, medeniyetimizin simgesi, geleneğimizin simgesi. Yaşatmamız gereken bir kültür. Bu nedenle organizasyonda emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Farklı müzik gruplarının iç ve dış Koza Han'da verdikleri mini konserlerle Bursalılar Türk kahvesi eşliğinde keyifli saatler yaşadı.