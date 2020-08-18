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6 ay sonra perdelerini açan Devlet Tiyatroları'nda bilet satışları başladı

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 ay sonra perdelerini açan Devlet Tiyatroları’nda bilet satışları başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 ay sonra perdelerini açan Devlet Tiyatroları'nda bilet satışları başladı.


Devlet Tiyatroları, 1 Eylül Salı gününden itibaren korona virüs tedbirleri alınarak sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. Perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları, yaklaşık 6 ay sonra sanatseverleri ağırlayacak. Hazırlıkların sürdürdüğü Ankara Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Adana Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Van Devlet Tiyatrosu'nda oynanacak oyunların biletleri, biletinial.com üzerinden bugün itibari ile satışa açıldı.

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