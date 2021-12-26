6 çocuk annesi kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren eşi Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi ateşe verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini geldi. Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailede yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.