6 gün sonra bulunan Derya Bilen'in cenazesi memleketine gönderildi

Derya'nın cansız bedeni bulunduktan sonra otopsi incelemesinin ardından memleketi Bingöl'e gönderildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, geçtiğimiz günlerde memleketleri Bingöl'e gönderilmişti.

Bugün ise Derya Bilen'nin cansız bedeni 23 kilometre ileride akşam saatlerinde bulunduktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'nda götürülerek otopsi yapıldı.

Otopsi ardından Bursa Büyükşehir Belediyesinin Acemler'deki mezarlıklar şube müdürlüğünde yıkanıp kefenlendi.

Daha sonra Derya Bilen'in cenazesi, belediyenin tahsis ettiği araçla Yenişehir Havalimanına götürdü. Derya'nın naaşı babası ve yanında 10 tane akrabasıyla havalimanından memleketi Bingöl'e kargo uçağı ile gönderildi.