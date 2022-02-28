6 kupanın 4'ünü Bursa'ya getirdiler

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Performans Ölçme ve Değerlendirme Testi, 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirildi. 8 il, 14 kulüpten 72 sporcunun milli takıma girmek için büyük efor sarf ettiği organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attılar.

Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Aday Milli Takım Performans Ölçme Değerlendirme ve TOHM seçme Testleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 6 en iyi zamanın dördünü kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Simge Kaya, Bedirhan Çıktay, Tuğçe Taylak ve Selin Koyuncu 6 en iyi zaman kupasından dördünü kazanarak performanslarıyla göz doldurdular. Mart ayının ilk haftası yayınlanacak Milli Takım kamp programı dahilinde test sonunda seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 6 Mart 2022 tarihinde başlayacak kampa katılacak.