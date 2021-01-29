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6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi

Ankara yolunda 6 otomobil ve bir ambulansın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu trafik kilitlendi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu 5 otomobil bir ambulansın karıştığı kazada zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.


Olay yerine gelen trafik ekiplere kazaya müdahale ederek araçları yol kenarı aldı. Kapan yol kontrollü bir şekilde sağlandı. Ağır maddi hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekiler vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan sürücüler kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.

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