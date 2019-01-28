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6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çaldılar

Bursa’da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.

Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Altı tonluk iş makinesini vince yükleyip çalan hırsız veya hırsızların hurdacıya sattığı araç parçalanmış halde bulundu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Geçen hafta yaşanan olayda, hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi, iş yeri otoparkına bıraktığı 6 tonluk iş makinesinin sabah yerinde olmadığını fark etti. Firma sahibi hemen polise haber verirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş makinesinin vinçli çekiciye yüklenip çalındığı görüntülere ulaştı. Yapılan takip sonucu çekicinin iş makinesini bir hurdacıya bıraktığı belirlendi. Hemen olay yerine giden ekipler, 6 tonluk aracı parçalanmış halde buldu. Vincin kiralandığı öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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