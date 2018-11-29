60 sanık son kez savunma yapıyor

Bursa'da aralarında eski vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu 8'i tutuklu 60 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi. Geçen celse mütalaa açıklanması sebebiyle bu celse mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıkların yargılamasının önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

Aralarında Bursa Şahabettin Harput'un da bulunduğu çoğu iş adamı 60 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz tanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Geçen celse duruşma savcısının mütalaasını açıklaması sebebiyle bu celse sanıkların savunmaları alındı. Son kes savunma yapacak olan sanıklar suçlamalara ve haklarında talep edilen cezaya itiraz etti.

Kasım ayının 27'sinde başlayan duruşmanın 3. gününde Harput savunma yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat savunma yapan Harput, "Kendimi savunmuyorum, adil bir karar verilmesi için mahkeme heyetine yardımcı oluyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda sağlık sebepleri ile tahliye edilerek ev hapsine karar verilen Şahabettin Harput, ev hapsinin kaldırılmaması için de, "Adli kontrol şartımın kaldırılmaması yüreğime hançer gibi saplanmıştır" diyerek sağlık sorunlarını gideremediğini iddia etti.

Duruşmanın önümüzdeki hafta devam etmesi beklenirken, mahkeme heyeti bu celsenin sonunda 60 sanık hakkındaki kararını açıklayacak.