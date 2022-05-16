60 ülkeden iş insanı işbirliği için Bursa'ya geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bursa Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde, gıda sektörünün rekabetçiliğini artırmak için düzenlenen ‘Bursa Food Point' alım heyeti organizasyonu, 2 yıllık aranın ardından 5. kez düzenleniyor. Etkinlikte yaklaşık 60 ülkeden gelecek olan yabancı iş insanının Bursalı firmalarla buluşması bekleniyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte yaklaşık 60 ülkeden 200 yabancı alıcının Bursalı firmalarla buluşması bekleniyor. 70'e yakın sektör temsilcisinin stant açacağı etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen yabancı alıcılar, firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen etkinliğin alım heyetlerini BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Küresel Fuar Acentesi üstleniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO'nun firmaların ihracatına artırmak adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Onur, Food Point ile 2017 yılından bu yana yapılan 4 alım heyeti organizasyonunda Bursalı sektör temsilcilerini yaklaşık 600 alıcı firma ile buluşturduklarını belirtti. Gıda UR-GE Alım Heyeti Programına bu yıl içinde yurt dışından önemli alıcıların geleceğini hatırlatan Onur, “BAE ve Güney Afrika'dan 30, Rusya'dan 25, İngiltere 15 olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'dan da ciddi alıcılar gelecek. UR-GE üyelerimiz Food Point'e katılım sağlayarak yeni iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak. Bu bizler için çok önemli bir rakam. Projenin 3 yıllık döneminde gıda sektöründeki ihracat Türkiye'de yüzde 5 artış gösterirken, HACCP, ISO 2200, IFS, Helal Gıda, BRC, GLOBALGAP teknik standartlarına göre hizmet veren Bursa Food Point'e üye firmaların ihracatı aynı dönemde yüzde 82 gibi önemli bir çıkış yaptı. UR-GE Projemiz bu açıdan sektör temsilcilerimizin yurt dışı iş hacmine ciddi katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, alım heyeti programının Bursalı gıda sektörü temsilcilerine ciddi anlamda katkı sağladığını söyledi. Bursa'nın gıda sektöründe önemli markalara sahip olduğunu ifade eden Burhan Sayılgan, “Her sene firmalarımızın organizasyonumuza ilgisi artıyor. Yeni alım heyeti programımızla sektörümüzün ihracatına güç katmaya devam edeceğiz. Üretimde büyük potansiyele sahip olan kentimizin ihracatta yeni başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Programa katılacak olan firmaların sektör yelpazesi de oldukça geniş. Dondurulmuş meyve, sebze, unlu mamüller, dondurulmuş balık ürünlerinin üretimi ve ihracatı, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin-pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat ile sütlü tatlı üretiminde faaliyet gösteren Ur-Ge üyeleri B2B organizasyonunda yerlerini alacak.