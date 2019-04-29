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600 Adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


İnegöl'de akşam saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Özgür K. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Özgür K. ile otomobildeki Mesut K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Özgür K. ve Mesut K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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