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61 işçi yemekten zehirlendi

Bursa’da çelik fabrikasında çalışan 61 işçi yemekten zehirlendi.

Bursa'da çelik fabrikasında çalışan 61 işçi yemekten zehirlendi.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsünün demir bölümlerinin üretimini üstlenen Çimtaş firmasının işçileri, akşam yedikleri et yemeğinden zehirlendi. Bin 200 kişinin yediği yemekten zehirlenen 61 kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan işçiler evlerine gönderilirken, farklı ilçelerde ikamet eden kişilerin zehirlenip zehirlenmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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