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63 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından kaçmak isterken yaralandı

Bursa’da bir apartmanın 3.

Bursa'da bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 63 yaşındaki kadın hem dumandan etkilendi hem de kaçmaya çalışırken bacağından yaralandı.


Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Akıncı Sokak'ta bir apartmanın 3. katında meydana geldi. O esnada evde bulunan Emine Özcan (63) dumandan etkilendi. Özcan, yangından kaçmaya çalışırken bacağından hafif yaralandı.


Yangını fark eden mahalleliler hemen 110 itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen ve yaralanan Özcan ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, ardından hastaneye sevk edildi.


Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, yangının evdeki odun sobasından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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