64 muhtar iftarda buluştu

Nilüfer ilçesinin 64 mahalle muhtarı ile yaklaşık 800 vatandaşın katılımıyla düzenlenen iftar programında birlik ve beraberliğin önemini belirten Unçukuru Mahalle Muhtarı Ali Bulut “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemde davetimize icabet eden tüm muhtarlarımıza ve mahalle halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programına katılan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise “Nilüferde yaşamak ve halkımıza hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Biz muhtarlar ve halkımız birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız hareket etmeliyiz bu birlikteliğin ilk adımını ise muhtarımız Ali Bulut attı, teşekkür ediyorum” diye konuştu.