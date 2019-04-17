İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

64 yaşındaki sürücü kazada yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önündeki araca arkadan çarpan 64 yaşındaki sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önündeki araca arkadan çarpan 64 yaşındaki sürücü yaralandı.



Kaza, İnegöl ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan 64 yaşındaki Mehmet Uçar yönetimindeki 06 F 6160 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Alper Dilekçi idaresindeki 16 F 6040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 F 6160 plakalı araç sürücüsü Mehmet Uçar yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.