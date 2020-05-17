İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

65 yaş üstü vatandaşlar sıcağa aldırmadı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkışları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 12.

00 itibariyle sokağa indi. Bazı vatandaşlar park alanlarına, bazı vatandaşlar ise mezarlığa akın etti.


Orhangazi'de 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00'den sonra sokaklara döküldü.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde Orhangazi'de Cumhuriyet alanı başta olmak üzere, dinlenme alanları, park alanları ve mezarlıkların yolunu tutan vatandaşlar, yürüyüş yapıp günün tadını çıkardı. Sıcağa aldırış etmeyen vatandaşlar 6 saatlik iznin tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.