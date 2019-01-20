687 lira taksitle ev sahibi oldular

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması maksadıyla Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların 3. kura çekimi gerçekleşti. 394 daire sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen, 7 etap ve bin 400 konuttan oluşan Cihatlı Mahallesi Toplu Konut Projesi'nde 2+1, 394 dairelik sosyal dairelerin çekimi Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Salonu dolduran vatandaşlar, noter huzurunda çekilen kurayı heyecanla etti.

Çekilen kuralar sonucu aranan şartları taşıyan vatandaşlar, projedeki 2+1 dairelere yüzde 25 peşinatla, aylık 687 TL'den başlayan taksitlerle sahip olacak. Salondakilere seslenen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Daha önce 2 ayrı kura çekimi ile vatandaşlarımıza 288 dairenin takdimini gerçekleştirdik. Bugün de 394 tane daire sahibini buluyor. Bu dairelerimiz 110 bin lira 135 bin lira arasında fiyatları değişiyor. İlk olarak yüzde 25'ini peşin olarak ödüyor. Geri kalanını da 120 ay süre ile 687 liradan başlayan taksitlerle belediyemize ödeyecek. Deniz manzaralı huzur bulacağı daire sahibi olacaklar. Bize ödül getiren bir proje oldu. Böyle bir projeyi hemşerilerimize sunmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir projeyi milletimize sunmayı bize imkan veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.